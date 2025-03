Nota tattica di Napoli-Inter: senza attacco massima sofferenza

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter: dopo Napoli-Inter parliamo della prestazione dell’attacco.



PROBLEMA IN ATTACCO – L’Inter col Napoli ha vissuto una partita di sofferenza pressoché totale. Se nei primi minuti la pressione dei partenopei sembrava una situazione già vista, col passare del tempo ha assunto un contorno praticamente unico. Solo nella sconfitta col Bayer Leverkusen infatti gli uomini di Inzaghi hanno vissuto una serata simile, chiusi in difesa e praticamente incapaci di trovare spunti offensivi. Con gli azzurri una delle cause è stata il rendimento della coppia d’attacco.

RENDIMENTO INSUFFICIENTE – Inzaghi per il big match col Napoli ha puntato su Marcus Thuram e Lautaro Martinez. I suoi titolari assoluti, i due migliori marcatori. Eppure il risultato è stato disastroso. Il Toro da subito ha iniziato a litigare col pallone, collezionando errori e palle perse, mentre il francese dopo un paio di contrasti si è spento, restando in campo con evidenti difficoltà a correre e contrastare. Così col passare dei minuti l’Inter ha perso campo. Dalla difesa la palla non aveva alcuno sbocco, perché appena arrivava verso la difesa del Napoli non c’era lotta e tornava in possesso degli azzurri. Che potevano subito riattaccare. Così la pressione è aumentata, gli avversari hanno alzato il baricentro. L’incapacità delle punte non solo di sviluppare il gioco, ma proprio di andare a contendere il pallone ai difensori o cercare di difenderlo ha costretto l’Inter ad arroccarsi nella sua area. Finché la pressione è diventata insostenibile.

PRESENZA NULLA – Per esemplificare le difficoltà delle punte, vediamo la grafica coi palloni toccati presa da Whoscored:

L’Inter attacca da destra a sinistra, e questa grafica mostra i tocchi cumulati di Thuram e Lautaro. Come punto di partenza, bisogna notare che i tocchi in area avversaria in totale sono tre. Meno che nella propria. Con un solo tiro (non a bersaglio) di Thuram. Una produzione cumulata di 0,04 xG. Ma il problema è ben più esteso. Risulta evidente infatti come i due non si siano praticamente visti oltre la trequarti avversaria. Minuto dopo minuto, sia l’argentino che il francese sono rimbalzati sulla linea di Conte. Dimostrandosi incapaci di supportare la manovra. Anche nella lotta, quindi nella semplice presenza. Per Thuram solo 3 contrasti a terra tentati (2 vinti) e 3 aerei (1 vinto). Lautaro invece ci ha provato ma è finito sovrastato: 11 contrasti a terra tentati ma solo 5 vinti, 5 duelli aerei di cui 2 vinti, 13 palloni persi e anche 2 falli fatti. Il primo problema della partita dell’Inter è stato questo.