Nota tattica di Napoli-Inter: Dimarco ripaga la fiducia di Inzaghi

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Napoli-Inter parliamo della prestazione di Dimarco.

DUBBIO A SINISTRA, MA NON PER INZAGHI – Con Bastoni doppiamente assente, per squalifica e infortunio, Inzaghi contro il Napoli aveva da scegliere chi schierare a sinistra nella sua linea difensiva. Un dubbio che nasceva da un fatto pregresso. Vale a dire la prestazione poco convincente, per usare un eufemismo, nel derby del sostituto naturale del numero 95. Parliamo di Federico Dimarco. Metterlo titolare, in un big match, contro una squadra di qualità offensiva come quella di Luciano Spalletti sembrava un azzardo. Per non dire un suicidio. Per tutti, ma non per Inzaghi. Che non ha mostrato dubbi e ha dato fiducia al suo numero 32. Venendo ripagato con una prova solida e di personalità.

CENTROCAMPISTA AGGIUNTO – Dimarco è stato il migliore della difesa dell’Inter. Anche secondo le valutazioni di WhoScored e SofaScore. Ecco la sua heatmap presa dal primo sito:

Come da sua abitudine Dimarco ha giocato da difensore di sinistra, fornendo un continuo contributo nella costruzione della manovra. Alzandosi fin oltre la metà campo. Spesso si è trovato largo, quasi nella posizione di un terzino mancino a quattro. Questa è la mappa dei suoi tocchi sempre da WhoScored:

Con 88 è primo non solo dell’Inter, ma di tutta la partita. Da questi ha prodotto 78 passaggi, 75 realizzati (primo della partita), di cui 32 in avanti (secondo) e 13 sulla trequarti (ancora secondo). Giocate non solo semplici e conservative: Dimarco secondo il report della Lega Serie A è primo per indice di verticalità e secondo per rischio di passaggio (trovate dati e spiegazioni QUI a pagina 6). Una sorta di centrocampista aggiunto, sempre presente in appoggio ai compagni. Non a caso è secondo per disponibilità al passaggio. In aggiunta il numero 32 si è fatto sentire anche in fase difensiva mettendo insieme 6 recuperi, 2 intercetti, 3 contrasti, 2 spazzate e una respinta. Inzaghi insomma ha avuto ragione a insistere sulla sua scelta per il sostituto di Bastoni.