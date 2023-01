Nota tattica di Monza-Inter: Dzeko e Lukaku impalpabili

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Monza-Inter parliamo della prestazione di Dzeko e Lukaku.



ATTACCO ASSENTE – Inzaghi già alla seconda giornata del 2023 si è scontrato contro i limiti del suo attacco. Un reparto in cui ha finalmente tutti a disposizione, ma con giocatori soggetti ad alti e bassi di rendimento. Chi per questioni di forma, chi di età, chi di tendenze personali. Dal Napoli al Monza, in soli tre giorni, è cambiato tutto. Soprattutto per Dzeko e Lukaku.

RIFERIMENTO PERSO – Dzeko contro il Napoli era stato il migliore in campo. L’uomo decisivo per la vittoria e il vero riferimento offensivo di Inzaghi. Tanto che era impensabile non confermarlo titolare. Col Monza però il bosniaco ha fatto scena muta. Questa è la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored:

Sono 16 in 55 minuti. Con 12 passaggi realizzati al 58%. Nessun tocco in area, nemmeno vicino. Nessun tiro. Nessuna occasione creata o passaggio chiave. Un pallone perso. Una prova inconsistente. Che ha privato l’Inter del suo attaccante di riferimento. Col problema che il suo sostituto ha fatto anche peggio.

CAMBIO NON PRODUTTIVO – Inzaghi ha sostituito Dzeko al minuto 55, facendo entrare al suo posto Lukaku. Il belga veniva da una prova non indimenticabile col Napoli, con però qualche buono spunto e la speranza di crescere. I suoi 35 minuti di partita invece hanno segnato un netto passo indietro. Il numero 90 non è riuscito a fare praticamente nulla. Soprattutto non è stato in grado di fare da riferimento per la squadra, difendere palloni e alleggerire la pressione avversaria. Figuriamoci di trovare spunti. Questa è la mappa dei suoi tocchi sempre da Whoscored:

Sono 15 in 35 minuti, con 8 passaggi realizzati al 50%. Anche per lui nessun tocco in area avversaria e nessun tiro. Nessuna occasione creata o passaggio chiave. 5 palloni persi. Una prova decisamente negativa. Un passo falso nella strada, ancora lunga, per ritrovare la forma.