Nota tattica di Milan-Inter: Zalewski, buona la prima

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter: dopo Milan-Inter parliamo dell’esordio di Zalewski.



CAMBIO IN FASCIA – L’Inter contro il Milan ha vissuto una partita complicata, andando a sbattere spesso contro il muro difensivo rossonero. Per cercare nuovi spunti Inzaghi al minuto 76 ha deciso di cambiare in toto la sua fascia sinistra, prendendo una decisione non banale. Il tecnico infatti ha tolto Dimarco per inserire Zalewski, appena arrivato e con un allenamento con la squadra. Una scelta coraggiosa, che si è rivelata vincente.

ELEMENTO DECISIVO – Zalewski è arrivato in nerazzurro per dare a Inzaghi un cambio sugli esterni. Un elemento che potesse dare un’alternativa, un cambio di passo, un impatto fisico anche a gara in corso. Esattamente quello che si è visto col Milan. Il polacco infatti ha messo in campo subito fisico e personalità, correndo e gestendo palloni in un momento delicato. Diventando una risorsa importante nell’assalto finale col suo attacco della fascia.. Con l’assist per l’1-1 come firma. Una giocata di qualità, ma anche di intelligenza. Sia nel taglio sul cross di Bisseck sia nella lucidità per cercare l’appoggio. La sua partita però non è solo in quella giocata.

IMPATTO DI QUALITÀ – Questa è la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored:

In totale Zalewski ha toccato la palla 14 volte in 19 minuti, dando ampiezza e spunti sulla fascia sinistra. Al suo attivo troviamo 6 passaggi realizzati su 7 tentati, un dribbling, 4 cross, 2 passaggi chiave che hanno portato una grande occasione creata diventata poi l’assist per l’1-1 di de Vrij. Un impatto qualitativo. E decisivo, per un inizio promettente.