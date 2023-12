Nota tattica di Lazio-Inter: Lautaro Martinez con lotta e qualità

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Lazio-Inter parliamo della prestazione di Lautaro Martinez.



PRESTAZIONE OLTRE AL GOL – Dovremmo essere abituati al livello delle prestazioni di Lautaro Martinez. Invece il Toro continua a stupire. Per continuità nel segnare, in primo luogo. Ma poi anche per la completezza del suo lavoro in campo. Con la Lazio infatti il suo contributo non si è certo limitato al gol dell’1-0, che pure di suo aveva un peso mica da ridere.

PRESENZA DIFENSIVA – Vediamo la sua heatmap presa da Sofascore:

Come dicevamo, Lautaro ha dato un grosso contributo in termini di lavoro in campo. Questa grafica mostra il suo sacrificio costante per dare un riferimento alla squadra per l’uscita della palla. Un lavoro continuo di sostegno ai compagni, che si è tradotto sia in presenza nel gioco che in numeri di lotta, per così dire.

NUMERI COMPLETI – Questa è la grafica dei suoi tocchi presa da Whoscored:

Lautaro ha messo insieme 45 tocchi. Una presenza importante nel gioco per una punta. I passaggi sono 23, realizzati al 70%, con anche un passaggio chiave. I tiri 2, tra cui quello del gol. 2 i dribbling. Numeri che testimoniano una partita non semplice contro la difesa avversaria. Ma il Toro non si è arreso alle difficoltà. Mettendo in campo il fisico, la lotta. 4 falli subiti, 4 palloni recuperati, 11 duelli a terra di cui 7 vinti, 5 duelli aerei di cui 4 vinti, 3 contrasti, 2 intercetti, 2 spazzate, una respinta. Una prova da giocatore maturo.