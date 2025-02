Nota tattica di Juventus-Inter: ancora problemi a finalizzare

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter: dopo Juventus-Inter parliamo dei problemi a finalizzare.

PROBLEMA CHE SI RIPETE – Juventus-Inter ha visto i nerazzurri incappare di nuovo in un problema storico. Quello di avere difficoltà a finalizzare la mole di gioco creata. Al di là infatti dei problemi di tenuta a centrocampo, all’Inter bastava segnare una delle occasioni prodotte per vivere una partita diversa. Invece è stata l’imprecisione a farla da padrone. Con un andamento generale della gara che ricorda le sconfitte per 1-0 della stagione 2022-2023.

TIRI CREATI – I numeri parlano chiaro. Questa è la grafica dei tiri creati dagli uomini di Inzaghi:

In totale sono 18, quasi il doppio della media concessa dalla Juventus. Di questi, 12 arrivano da dentro l’area, 2 addirittura da dentro l’area piccola. Gli xG di queste conclusioni sono circa 2 a seconda dei modelli (1,95 per Sofascore, 2.05 per Understat). In sostanza, l’Inter ha creato più che abbastanza per segnare, anche un numero multiplo di reti. E nello specifico ha creato più dei bianconeri. Il risultato finale però recita 1-0. Per un motivo molto semplice.

PUNTE IMPRECISE – Delle 17 conclusioni dell’Inter solo 2 sono finite nello specchio della porta. Di cui uno è quel pallino in alto a destra che vedete nella grafica, una punizione di Dimarco. Dalle punte nello specifico sono arrivati 7 tiri. 4 da Lautaro, uno da Taremi, 2 da Thuram. Solo l’iraniano ha preso lo specchio. Un risultato semplicemente inaccettabile, che ha finito per compromettere il risultato.