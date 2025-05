Nota tattica di Inter-Verona: Asllani con la personalità

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter: dopo Inter-Verona parliamo della prestazione di Asllani.

DA SECONDA LINEA A MVP – Inzaghi per la partita col Verona ha chiesto alle sue seconde linee di occuparsi della situazione. Un compito non scontato, che infatti il tecnico ha cercato sempre di evitare nel corso della stagione. Pur in una gara senza particolare pathos, un’ottima risposta è arrivata da Kristjan Asllani.

PRESENZA IN CAMPO – Il regista di riserva di Inzaghi non solo era chiamato a giocare dal primo minuto, ma sapeva anche di non avere cambi a causa della squalifica di Calhanoglu. Una situazione che non lo ha inibito, anzi lo ha responsabilizzato. Finendo come migliore in campo per la Lega Serie A. Ecco la sua heatmap presa da Sofascore:

Asllani si è mosso molto, alternandosi tra la prima impostazione e lo sviluppo sulla trequarti. Per questo è finito primo per km percorsi, con 11,963. In una prova in cui spicca anche praticamente in tutto il resto.

PRIMO (O QUASI) IN TUTTO – Questa è la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored:

Asllani ha messo insieme 96 tocchi, terzo della squadra, con 81 passaggi realizzati al 93%. 36 sono quelli realizzati in avanti, 13 quelli nell’ultimo terzo di campo (sempre terzo). Al suo attivo anche 13 lanci lunghi, di cui 10 realizzati. Oltre allo sviluppo del gioco, ha prodotto un passaggio chiave per un’occasione da gol che vale come grande occasione creata ed è primo per tiri con 2. Praticamente tutto quello che l’Inter ha creato è passato da lui: le migliori occasioni e il gol decisivo. In più è anche primo per recuperi con 4 e ha 3 contrasti, una respinta e il 100% dei duelli a terra vinti (4 su 4). Una prova a 360°, da seconda linea che ha fatto quel passo in avanti che serviva.