Nota tattica di Inter-Urawa Red Diamonds: Carboni per sparigliare

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter: dopo Inter-Urawa Red Diamonds parliamo dell’ingresso di Valentin Carboni.

ELEMENTO TATTICO – L’ingresso di Valentin Carboni rappresenta un passaggio significativo della sfida tra Inter e Urawa Red Diamonds. Anche al di là del gol decisivo. L’argentino infatti ha rappresentato tutto da solo una mossa tattica di Chivu, che ha cercato nuovi spunti mandando in campo l’ex Monza.

RICERCA DI SPUNTI – Carboni è entrato in campo al minuto 72, prendendo il posto di Asllani. Non un cambio ruolo su ruolo quindi. Questa è la sua heatmap presa da Sofascore:

L’argentino è andato a schierarsi nella sua posizione preferita. Vale a dire sulla trequarti, più o meno largo a destra, in modo da poter rientrare ed esplorare il campo sul sinistro. Chivu con lui ha cercato di rinforzare l’attacco. Cambiando lo schieramento tattico, cercando qualcosa di nuovo. E ha continuato a puntare sui suoi colpi fino all’ultimo. Venedo premiato dal gol decisivo. In un discreto turbinio di cambiamenti tattici.

PEDINA DEI CAMBIAMENTI – I cambi finali di Chivu infatti hanno stravolto la squadra. Che già di suo era partita col 3-4-2-1 per poi tornare al 3-5-2. E proprio Carboni è diventato una pedina chiave dei cambiamenti. Si diceva che col suo ingresso al minuto 72 il tecnico ha di nuovo tolto un centrocampista per cercare nuova linfa offensiva. Ma poi al minuto 85 ha tolto Luis Henrique, l’esterno destro, per mettere in campo Sucic, un centrocampista. E qui è entrato in scena di nuovo Carboni. A quel punto il tecnico gli ha chiesto di allargarsi a destra, in modo da dare alla squadra quell’ampiezza persa per forza di cose.