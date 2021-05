Nota tattica di Inter-Udinese: Vecino si conferma ancora, è tornato davvero

“Nota tattica”, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Inter-Udinese parliamo di Matias Vecino.



RECUPERATO TOTALMENTE – Inter-Udinese ha visto ancora tra i titolari Vecino. Una nuova abitudine per Conte da quando ha avuto la certezza dello scudetto. L’uruguaiano ha giocato la terza partita da titolare nelle ultime quattro, la seconda per 90 minuti. Fisicamente quindi sembra ormai un giocatore completamente recuperato. E in campo ha anche dimostrato quanto sia adatto al calcio del tecnico.

INTERNO DI QUALITA’ – Il numero 8 è partito come interno destro. Questa è la sua heatmap presa da Whoscored:

Come al solito Vecino è stato presente nelle due fasi, bravo a farsi vedere nella costruzione bassa e pronto a supportare la fase offensiva. I suoi tocchi sono 39, con 31 passaggi e 2 tiri. Tutto molto pulito, semplice, efficace. All’attivo ha formalmente un assist, ma basta guardare gli highlghts per notarlo in tutte le azioni che hanno portato ai gol. L’uruguaiano ha aspettato tanto per i suoi minuti di campo, ma quando li ha trovati ha mandato un segnale ben preciso. Vecino è recuperato davvero, c’è e si candida anche a un posto futuro nell’Inter.