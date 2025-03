Nota tattica di Inter-Udinese: Dimarco torna e mette qualità

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter: dopo Inter-Udinese parliamo della prestazione di Federico Dimarco.

RITORNO ALL’ASSIST – 75 giorni. Tanto era passato dall’ultimo assist di Dimarco in maglia Inter. Era il 15 gennaio, giorno di Inter-Bologna. Curiosamente anche quel giorno gli assist furono due. Esattamente come in Inter-Udinese del 30 marzo. Gara in cui il mancino è tornato dall’infortunio accusato durante la sfida col Napoli. Ed è tornato dando qualità sulla fascia di sinistra.

PRESENZA IN FASCIA – Il recupero del numero 32 non è un fatto banale. Il suo contributo alla manovra dell’Inter infatti è sensibile in ogni fase. Questa è la sua heatmap presa da Sofascore:

Appena tornato dall’infortunio, Dimarco ha gestito come di consueto l’intera fascia. Dimostrando tutta la sua abilità a sapere come e quando farsi trovare nelle varie zone di campo. Le due zone di maggior presenza infatti sono sulla trequarti difensiva e su quella offensiva. In difesa e in attacco a seconda del momento. Il mancino ha fatto sentire il suo apporto, ma è stato anche accorto a gestirsi fisicamente. Va ricordato infatti che rientrava comunque da quasi un mese di stop. Scatti e sgroppate sì, ma con raziocinio. E anche i 63 minuti giocati non sono un caso, ma una precisa scelta di gestione. A maggior ragione, il suo apporto qualitativo è stato notevole.

GIOCATE QUALITATIVE – Questa è la grafica dei suoi tocchi presa da Whoscored:

Dimarco in 63 minuti ha giocato 55 palloni, facendosi vedere sulla trequarti per la rifinitura. I suoi passaggi sono 36, realizzati all’81% con anche 3 cross. Fondamentale è stata la qualità: i passaggi chiave sono 3, con 2 assist per 2 grandi occasioni create. Giocate distillate al meglio. Singolarmente utili nel momento in cui l’Inter ha perso la spinta sulla fascia opposta causa infortunio di Dumfries.