Nota tattica di Inter-Torino: Dumfries ci ha preso gusto e decide la partita

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Inter-Torino parliamo di Denzel Dumfries.



CONFERMA – Dumfries ci ha preso gusto. Contro il Torino ha trovato il suo secondo gol consecutivo. E per la seconda volta consecutiva dopo la Salernitana è stato eletto MVP dell’Inter dal report della Lega Serie A. Confermando così la sua importanza nel gioco impostato da Inzaghi. Praticamente da attaccante aggiunto. Con il particolare, affatto secondario, di aver segnato la rete decisiva.

POCA PRESENZA, TANTA CORSA – Il numero 2 ha giocato come di consueto sulla fascia destra. Partendo da centrocampo, ma facendosi trovare spesso in linea con gli attaccanti. Questa è la sua heatmap presa dal report della Lega Serie A:

Curiosa la sua presenza offensiva. Non tanto largo a cercare il cross, ma con tagli verso il centro. Da attaccante esterno. Come quello che ha portato al gol. Ecco la mappa dei suoi tocchi, presa da WhoScored (con l’Inter che attacca da sinistra verso destra):

Da metà campo in su i palloni toccati sono pochi. Un riflesso della gara della squadra, che ha faticato ad alzare il baricentro. In generale, Dumfries assomma 37 tocchi di palla. Il secondo dato più basso tra i titolari, Handanovic compreso. Stesso discorso per i 24 passaggi. L’olandese in compenso è risultato quarto per km percorsi. A testimonianza del suo movimento senza palla. Da attaccante più che da quinto.

ATTACCARE IL LATO DEBOLE – L’idea di Inzaghi di sfruttare Dumfries soprattutto con gli inserimenti si intuisce anche dallo squilibrio nell’impostazione. Secondo i dati del report della Lega Serie A l’Inter ha attaccato principalmente dalla fascia sinistra. Per la precisione su 26 azioni offensive 14 vengono da quella posizione. Da destra appena 3. Il tecnico ha portato il gioco da una parte, in modo da lasciare l’olandese ad attaccare il lato opposto. Quello debole, come si dice. E Dumfries è risultato decisivo.