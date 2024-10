Nota tattica di Inter-Stella Rossa: Taremi da migliore in campo

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Inter-Stella Rossa parliamo della prestazione di Taremi.



SCELTA RIPAGATA – Inzaghi aveva deciso di puntare su Taremi per la partita con la Stella Rossa. Una scelta non casuale per la Champions League. Ed è stato ripagato con una prova da migliore in campo. Una prova che però va analizzata, perché restituisce un giocatore davvero unico.

PUNTA COMPLETA – Taremi con la Stella Rossa ha giocato in una inedita coppia con Arnautovic, trovandosi ancora una volta a doversi adattare a nuovi riferimenti. Forse per questo ci ha messo un po’ ad ingranare. Ma proprio per questo la sua prova va sottolineata. Questa è la grafica dei suoi tocchi presa da Whoscored:

In totale sono 25, arrivati praticamente tutti fuori dall’area a conferma dell’abilità del giocatore nel muoversi, nel fare da rifermento offensivo e nel fare gioco. Quello che ha colpito è la qualità dei suoi tocchi: 16 passaggi realizzati all’81% con 2 passaggi chiave per 2 grandi occasioni create, che sono diventati 2 assist. Ma quello che va sottolineato è il suo lavoro fisico. L’iraniano ha messo insieme 3 contrasti che sono valsi 3 palloni recuperati. O meglio dire strappati dai piedi dei difensori. E questo è un fatto caratteristico: Taremi ha dimostrato di non essere un attaccante che aspetta il pallone o gioca solo in chiave offensiva, ma di avere la capacità di lottare, la forza mentale di restare in partita e di trovarsi i palloni da solo anche quando non arrivano. Una pecca è quell’unico tiro in porta, sul rigore del 4-0. Ma la sua prova è stato da attaccante completo e moderno.