Nota tattica di Inter-Sassuolo: Lukaku col gol da trascinatore

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Inter-Sassuolo parliamo della prestazione di Romelu Lukaku.



TRASCINATORE – Inter-Sassuolo ha avuto la firma di Romelu Lukaku. Di più. Il belga ha indirizzato la partita trovando il gol dell’1-0 in un momento di difficoltà della sua squadra. Con un pezzo di bravura individuale. Proprio nel giorno del suo compleanno insomma tutto il mondo nerazzurro riscopre Lukaku nelle vesti del trascinatore. Con un passo avanti anche rispetto ad altre prove recenti.



RIFERIMENTO OFFENSIVO – Il numero 90 è partito titolare, come ormai consuetudine in Serie A, restando in campo tutti i 90 minuti. E ha dimostrato ancora una volta una condizione fisica di livello. Ecco la sua heatmap presa da Whoscored:

Lukaku ha svariato su tutto il fronte offensivo, facendo sempre da riferimento per il gioco. Lottando spalle alla porta coi difensori del Sassuolo. Un lavoro fisico costante, da svolgere spesso da solo, tra movimenti e contrasti, che però non ha mai fatto venire meno la lucidità del belga. Segno di una condizione fisica finalmente a punto.

PROVA DA CENTRAVANTI – Guardiamo la grafica dei suoi tocchi sempre da Whoscored:

Lukaku si è trovato spesso a gestire il pallone sulla trequarti. Conseguenza del baricentro spesso basso dell’Inter, che ha aspettato molto il Sassuolo fin nella sua area. Il centravanti è diventato così il riferimento per l’uscita del pallone. Infatti ha toccato 43 palloni, con 22 passaggi realizzati al 73%. Al suo attivo anche un cross e un lancio lungo, entrambi realizzati. Ma rispetto a prestazioni recenti il belga ha pensato meno a fare il rifinitore, restando compreso nel suo ruolo di prima punta. Così arrivano 5 tiri (sugli 11 totali della squadra), di cui 3 in porta per un totale di 0,67 xG secondo Understat. I gol segnati sono 2, ad aprire e chiudere il match. Il primo con una giocata individuale. Un pezzo di bravura assoluta, che ha indirizzato la partita quando era davvero molto in bilico. Una giocata da trascinatore.