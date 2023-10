Nota tattica di Inter-Roma: Thuram prima punta di impatto

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Inter-Roma parliamo della prestazione di Thuram.

UOMO DECISIVO – Di partita in partita Marcus Thuram si rivela giocatore capace di impattare in modi diversi, rimanendo sempre efficace. Con la Roma è arrivata una prestazione da prima punta vera, fatta di lavoro fisico e presenza in area. Non a caso coronata dal gol decisivo, come ci si aspetta da un vero nove.

MOVIMENTI DA NOVE – Thuram ha giocato da titolare in coppia con Lautaro Martinez, trovandosi di media più avanzato del compagno. Guardiamo la sua heatmap presa da Whoscored:

Il francese ha fatto da riferimento avanzato per la squadra, sia spalle alla porta che attaccando la profondità. Puntando l’area avversaria e arrivandoci spesso. Come ci si aspetta da un vero nove. La base della sua prestazione quindi sono stati i movimenti. Banalmente, la corsa. Infatti Thuram è quarto per km percorsi dell’Inter con 9,493. Una base fisica a cui ha saputo abbinare la qualità.

PESO IN AREA – Vediamo i tocchi del nove nerazzurro nella grafica di Whoscored:

In totale sono 42, con 21 passaggi realizzati al 71%. 14 dei suoi 15 passaggi realizzati sono stati completati in avanti. Tra questi un passaggio chiave. A impressionare però è la mole dei tiri. Thuram ha messo insieme 7 conclusioni. Una porzione rilevante delle 19 totali dell’Inter. 2 di questi sono arrivati in porta, con un gol. In più il francese ha tentato 6 dribbling, tutti riusciti. Senza disdegnare la fase di recupero: 9 duelli vinti su 12, 2 recuperi, 3 contrasti. Una prestazione completa, un tassello fondamentale per arrivare alla vittoria.