Nota tattica di Inter-Roma: Acerbi prova a dare l’esempio

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter: dopo Inter-Roma parliamo della prestazione di Acerbi.



LEADER PRESENTE – Inter-Roma non è stata una partita facile. Anche andando oltre la sconfitta finale, i nerazzurri in campo hanno faticato a trovare le consuete trame di gioco, finendo spesso per apparire confusi e arruffoni. In questo contesto di nervi tesi, Acerbi è spiccato in modo chiaro come leader in campo, risultando quello che ha cercato fino all’ultimo di dare l’esempio.

OLTRE IL SUO RUOLO – Col passare dei minuti della sfida con la Roma il centrale è andato molto oltre i limiti del suo ruolo. Questa è la grafica dei suoi tocchi presa da Whoscored:

In totale Acerbi ha toccato il pallone 97 volte, secondo dell’Inter, con 82 passaggi realizzati al 92%. Quando ha capito che i suoi compagni erano assaliti da una sorta di torpore malgrado il risultato avverso, ha iniziato a vedersi ovunque sul campo. Inseguendo spazi e pallone. Per questo risulta quarto per km percorsi con 10,546. Si è mosso tanto da diventare una delle principali fonti di gioco anche nella metà campo offensiva. Non è un caso che sia quarto per passaggi riusciti nell’ultimo terzo di campo con 14, con 3 cross e anche un passaggio chiave all’attivo. Non per questo però ha dimenticato i suoi compiti difensivi.

ULTIMO BALUARDO – Alla presenza nel gioco infatti Acerbi ha aggiunto la solita prova di fisico e attenzione. Il salvataggio su Dovbyk nel secondo tempo rimane negli highlights, ma il numero 15 è primo per recuperi (6) e ha messo insieme un intercetto, 3 respinte, 4 contrasti, 2 tiri bloccati. I duelli a terra vinti sono 4 su 5, quelli aerei 6 su 8. Acerbi insomma ha dato tutto, cercando di indicare la via.