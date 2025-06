Nota tattica di Inter-River Plate: Pio Esposito bomber vero

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter: dopo Inter-River Plate parliamo della prestazione di Pio Esposito.

ALTRO GIRO ALTRO GIOVANE – Dopo Carboni, tocca al più giovane degli Esposito. Sono i giovani i protagonisti del Mondiale per Club dell’Inter. Decisivi con prestazioni e gol. In Inter-River Plate Chivu ha deciso di puntare su Pio Esposito tra i titolari, dopo averlo sfruttato da subentrante. E la punta ha fornito una prestazione solida, da alternativa vera per il reparto offensivo.

PROVA FISICA – In campo per quasi tutta la partita (sostituito all’83esimo da suo fratello Sebastiano), Esposito ha decisamente sfruttato la sua occasione. Oltre al gol dell’1-0, fondamentale per indirizzare la partita, nella sua partita c’è molto altro. Con un fatto da sottolinare: la presenza fisica. Il classe 2005 è stato sottoposto a un trattamento ai confini dell’intimidatorio. I difensori argentini da subito non hanno fatto sconti, mettendo in chiaro che avrebbe dovuto conquistarsi ogni pallone con fisico tecnica e voglia di lottare. La notiza è che l’ex Spezia non solo non si è tirato indietro, ma è andato in crescendo nella gara. Facendo costantemente sentire la sua presenza, riuscendo a fare da riferimento offensivo, con sponde e giocate. In area e fuori. Unendo tutto questo alla pericolosità in area di rigore.

PRESENZA IN AREA – La prestazione di Esposito si può definire da vero bomber. Se la lotta ha ricordato vecchi specialisti del ruolo tipo Vieri o Toni, la sua prova in campo non si è limitata a quello. Al giovane infatti sono ascritte anche le migliori occasioni della partita, con movimenti in area a smarcarsi e conclusioni da punta vera, di peso, che sente la porta e sa come cercarla. Una prestazione che mette il classe 2005 definitivamente sulla mappa.