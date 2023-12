Nota tattica di Inter-Real Sociedad: Carlos Augusto tuttofare

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Inter-Real Sociedad parliamo dell’impatto di Carlos Augusto.



CONFERMA IN DIFESA – Una nota positiva di Inter-Real Sociedad è sicuramente la prestazione di Carlos Augusto. Con gli infortuni in difesa Inzaghi ha sfruttato il brasiliano anche nel ruolo di difensore di sinistra. E lui si è adattato, mettendo in fila dopo Napoli anche in Champions League una prova di grande solidità.

PRESENZA A SINISTRA – Questa è la sua heatmap presa da Whoscored:

Carlos Augusto è partito in difesa, a sinistra di Acerbi, e poi dal minuto 77 con l’uscita di Dimarco si è spostato più avanti. Dimostrando una duttilità in questo momento fondamentale per l’Inter. Il brasiliano ora rappresenta una soluzione per due ruoli, e anche con la Lazio il suo contributo promette di essere importante per le scelte di Inzaghi.

PRIMO PER TOCCHI – Prendiamo la mappa dei suoi tocchi sempre da Whoscored:

L’ex Monza si è trovato a disputare una gara primariamente difensiva, senza troppe possibilità di salire. La pressione degli avversari infatti ha costretto l’Inter a un baricentro basso. Carlos Augusto però non si è nascosto, né ha riufiutato la responsabilità di impostare il gioco. Con 75 tocchi infatti è primo della squadra, mentre i 63 passaggi sono il secondo valore tra i nerazzurri, supe54rrati da quelli di Acerbi. Tra questi anche 7 lanci lunghi e 3 cross. Al suo attivo difensivamente 2 spazzate e 5 respinte, più 6 duelli aerei vinti su 8. Una prova di spessore in un contesto non semplice, che conferma il suo adattamento al ruolo più difensivo.