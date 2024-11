Nota tattica di Inter-Napoli: Acerbi annulla Lukaku

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Inter-Napoli parliamo della prestazione di Acerbi.



RITORNO DA TITOLARE – Inter-Napoli ha visto il ritorno di Acerbi. Un fatto non banale. L’ex Lazio è infatti il referente assoluto del reparto difensivo, e mancava dal suo ruolo da ben cinque partite. Non è un caso che Inzaghi lo abbia mandato in campo subito, e proprio in questa partita. Perché a lui è stato affidato il compito di marcare Lukaku.

CHIAVE TATTICA – Chiaramente essendo Acerbi il centrale della linea a tre il centravanti avversario è materia sua. Nello specifico un attaccante fisico come il belga chiama un marcatore come il numero 15. E questa marcatura rappresentava una chiave tattica di Inter-Napoli. Lukaku è infatti il riferimento del gioco offensivo del Napoli, fondamentale per risalire il campo e come boa per cercare scambi stretti. Riuscire a limitarlo soffoca molti dei progetti offensivi di Conte. Il ritorno di Acerbi insomma era quanto mai necessario in questa sfida. E ha risposto alla fiducia del suo allenatore.

PARTITA COMPLETA – La marcatura di Acerbi su Lukaku è stata enormemente efficace. Il belga in 77 minuti ha toccato 21 palloni, completando solo 10 passaggi. Nessun tiro, nessun passaggio chiave, 7 palloni persi. Infatti il Napoli ha faticato molto a produrre gioco. Oltre a questo, vediamo la mappa dei tocchi del centrale:

Acerbi non si è limitato al suo apporto in marcatura, per quanto ottimo. I tocchi sono 80, secondo dell’Inter, con 62 passaggi riusciti (primo dell’Inter) su 67 tentati (93%). Un contributo importante alla prima costruzione dell’Inter. Il tutto unito a 2 recuperi, 4 intercetti, 3 spazzate, una respinta e 3 duelli aerei vinti su 4. Un ritorno di peso per la squadra.