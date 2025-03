Nota tattica di Inter-Monza: Bisseck ingresso non banale

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter: dopo Inter-Monza parliamo della prestazione di Bisseck.



CAMBIO SORPRENDENTE – A volte dei cambi che sembrano banali hanno un impatto sorprendente sulla partita. Inzaghi col Monza in vantaggio per 2-1 decide di iniziare il secondo tempo modificando la linea difensiva come prima cosa. Non il primo pensiero per una squadra che deve rimontare. Ben due cambi spesi in difesa. Fuori de Vrij e Pavard, dentro Carlos Augusto e Bisseck. Una linea ridisegnata con la rotazione di Acerbi e Bastoni, tornati nei loro ruoli di centrale e braccetto. E proprio l’ingresso del tedesco, nel più banale dei cambi ruolo su ruolo, ha permesso all’Inter di migliorare la copertura del campo. In entrambe le fasi.

OPZIONE OFFENSIVA – Questa è la mappa dei tocchi del numero 31 presa da Whoscored:

Evidente come Bisseck abbia interpretato il ruolo in chiave offensiva, moderna. Aiutando in entrambe le fasi, come si diceva. La sua presenza infatti ha portato nuova linfa allo sviluppo del gioco. Spesso si è trovato a giocare in una posizione ibrida tra il centrale e il terzino, attaccanto il mezzo spazio sulla destra tra Dumfries e Barella. Fornendo un’opzione in più per gli scarichi e per i cross. I suoi tocchi sono 46, con 33 passaggi realizzati all’85%. 2 lanci lunghi, un passaggio chiave diventato l’assist del 2-2 di Calhanoglu e una presenza offensiva certificata dai 3 tiri prodotti, più anche un fallo subito. Il tedesco insomma ha messo in difficoltà le marcature del Monza, dando nuove opzioni e più peso in attacco all’Inter. Senza però trascurare il lavoro difensivo.

IMPATTO DIFENSIVO – Bisseck infatti ha dato solidità anche alla linea. La sua capacità di coprire il campo, unita alla fisicità nell’uno contro uno, ha permesso un approccio più aggressivo nella zona destra. Che ha schiacciato il Monza nella sua metà campo, sia in fase di non possesso che quando cercava di ripartire. Per il tedesco troviamo 2 contrasti, una respinta, 2 intercetti, 3 spazzate e il 100% dei duelli aerei vinti (5 su 5). Un impatto che ha cambiato la partita dell’Inter, in entrambe le fasi.