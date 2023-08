Nota tattica di Inter-Monza: Bastoni sempre più regista extra

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Inter-Monza parliamo del ruolo di Bastoni.

SECONDO REGISTA – È bastata la prima giornata di campionato per ricordare a tutti la centralità del ruolo di Bastoni nel gioco dell’Inter. Col Monza il difensore è andato ben oltre i limiti del suo ruolo. Un fatto a cui ormai ha abituato, ma il numero 95 è sempre più a suo agio ad aggiungersi all’impostazione. Tanto che in questa partita è diventato un regista aggiunto. Numericamente il secondo della squadra.



PRESENZA OLTRE LA METÀ CAMPO – Bastoni ha abituato a prendersi la responsabilità della prima impostazione dell’Inter. Col Monza però non si è accontentato di questo. Guardiamo la sua heatmap presa da Whoscored:

Il numero 95 si è alzato di molto dalla sua posizione in difesa. In una linea volutamente sbilanciata da Inzaghi, con Darmian invece tenuto più basso, proprio per permettere a Bastoni di sfruttare le sue qualità impostazione. Mandandolo ben dentro il campo, fino alla trequarti offensiva. Analizziamo nello specifico i suoi tocchi.

TOCCHI E PASSAGGI – Ecco la grafica dei tocchi di palla di Bastoni presa da Whoscored:

In totale sono 74, un valore superato solo dagli 86 di Barella che ha giocato una partita da primo vero regista della squadra. 34 di questi sono oltre la metà campo. I passaggi sono 60, anche qui secondo valore della squadra, realizzati al 92%, di cui 33 in avanti (sempre secondo della squadra). E a sottolineare la sua presenza offensiva, il numero 95 ne ha realizzati 15 sulla trequarti, valore superato solo da Dimarco, Mkhitaryan e Barella. Tutto questo lavoro però non ha fatto perdere al giocatore l’attenzione alla fase difensiva. Bastoni è primo per recuperi con 5 e secondo per contrasti con 4. Una prova di altissima qualità, nelle due fasi.