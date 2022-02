Nota tattica di Inter-Milan: entra Brahim Diaz e la difesa va in crisi

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Inter-MIlan parliamo dei problemi a difendere su Brahim Diaz.

CAMBIO DECISIVO – Inter-Milan è stata una partita estremamente diversa tra primo e secondo tempo. E nel crollo nerazzurro nel finale c’è un uomo che ha influito in modo evidente. Non parlo di Giroud. L’inerzia del match è iniziata a cambiare quando al minuto 58 Brahim Diaz ha preso il posto di Franck Kessié. Lo spagnolo è diventato in fretta un problema per la difesa di Inzaghi.

NUOVO TREQUARTISTA – Tutti aspettavano Kessié, la mossa tattica di Pioli. L’ivoriano però non si è praticamente mai visto per 58 minuti. In nessuna delle due fasi. Non è riuscito né a schermare Brozovic, né ad aiutare in pressing, né a dare peso in attacco con gli inserimenti. L’ingresso di Brahim Diaz ha cambiato le cose. Ecco l’heatmap dei suoi tocchi presa da Whoscored:

Sono in tutto 25 contro i 34 del compagno, a testimoniare una presenza nel gioco ben diversa pur in un minutaggio minore. E già questo numero fa capire il problema: l’Inter è stata sorpresa dall’ingresso del numero 10. Che è andato a giocare tra le linee, da trequartista, diventando un nuovo riferimento del gioco. I nerazzurri non sono stati capaci di leggere i suoi movimenti. Concedendogli troppe ricezioni, costretti troppo spesso ad affannosi recuperi sulle sue progressioni.

DIFESA DISATTENTA – L’ingresso di Diaz ha iniziato a spargere piccole crepe nella fase difensiva dell’Inter. Ricezioni in zone pericolose, sguarnite, progressioni, dribbling. Una nuova elettricità per l’attacco del Milan. Che gli uomini di Inzaghi hanno trattato con troppa superficialità. Il cambio di Pioli meritava attenzione, per le diverse qualità offensive dello spagnolo. Invece è stato sottovalutato. Forse per troppa abitudine a Kessié, di sicuro per sufficienza. Ed è stato il grimaldello che ha aperto la difesa.