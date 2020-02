Nota tattica di Inter-Milan: Alexis Sanchez supporto prezioso

Condividi questo articolo

“Nota tattica”, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Inter-Milan parliamo di Alexis Sanchez.

PARTITA PREZIOSA – In Inter-Milan è passato quasi inosservato il contributo di Alexis Sanchez, se non chiaramente per l’assist a Vecino. Il cileno invece ha disputato una partita di grande sostanza, in costante supporto ai compagni. Gli sono mancati i guizzi offensivi, ala fine la cosa principale che tutti si aspettano da lui. Ma questa gara è promettente per i prossimi mesi.

I MOVIMENTI – Questa è la heatmap dei suioi movimenti, presa da Whoscored:

Salta subito all’occhio la presenza di Sanchez, giocatore di chiara vocazione offensiva, dalla metà campo in giù. Il numero 7 non si è sottratto al lavoro oscuro, svariando in tutto il campo per dare opzioni ai compagni e sbocchi alla manovra. Più un raccordo che una punta, prezioso per cucire i reparti e trovare spazi.

PASSAGGI DI RACCORDO – Questi sono i suoi passaggi presi da StatsZone:

Sanchez secondo i dati della Lega Serie A è stato il giocatore con meno palloni toccati dei titolari (Lukaku lo supera di uno, ma ha giocato circa 20 minuti in più). La grafica dei passaggi conferma l’heatmap: il cileno ha giocato praticamente solo fuori area, proponendosi in varie zone del campo per aprire la manovra. Un ruolo oscuro, difficile, ma prezioso. Aspettando qualche scintilla in piàù.