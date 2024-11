Nota tattica di Inter-Lipsia: Zielinski da interno porta qualità

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Inter-Lipsia parliamo della prestazione di Zielinski.



HABITAT SPECIFICO – La Champions League è l’habitat di Zielinski in maglia Inter. Almeno per ora. Fin dall’esordio col City il polacco ha dimostrato di essere un’alternativa preziosa come interno di centrocampo. E col Lipsia ha mostrato ancora meglio quanto le sue qualità possano aiutare la squadra.

RUOLO PREFERITO – Nella sfida coi tedeschi l’ex Napoli è partito come interno sinistro di centrocampo. Quello che per sua stessa ammissione sente come il suo ruolo. Quello dove ha giocato di più. Questa è la sua heatmap presa da Whoscored:

Zielinski ha tenuto la sua posizione preferita, ma ha anche svariato a seconda dei movimenti dei compagni. In particolare proponendosi come alternativa in regia. E poi ha finito la partita proprio da regista. Con l’uscita di Calhanoglu infatti Inzaghi ha mandato lui da vertice basso, riconoscendogli fiducia e dandogli continuità e minuti. Un segnale anche per il futuro.

PROVA SIGNIFICATIVA – Questa è la mappa dei suoi tocchi presa sempre da Whoscored:

Zielinski ha messo insieme 71 tocchi, terzo dell’Inter, con 58 passaggi realizzati al 93%. Presenza nel gioco e precisione nei tocchi.Tra questi anche 2 cross e 4 lanci lunghi. I 3 passaggi chiave testimoniano la qualità delle sue giocate. Al suo attivo anche 3 dribbling e un fallo subito. Una prestazione che ha mostrato quanto possa portare a livello qualitativo alla manovra. Ma anche un ottimo inserimento nel contesto di squadra.