Nota tattica di Inter-Lecce: Arnautovic cresce col passare del tempo

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Inter-Lecce parliamo della prestazione di Arnautovic.



PARTITA SIGNIFICATIVA – Arnautovic era l’uomo più atteso di Inter-Lecce. L’infortunio di Lautaro Martinez infatti spalancava all’austriaco le porte della titolarità in attacco. E per il numero 8 era il momento di dimostrare qualcosa dopo mesi interlocutori, per usare un eufemismo. Pur con alcuni errori di troppo, l’ex tripletista ha mostrato di poter dire la sua.

ERRORI IN AREA – Guardiamo la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored:

Arnautovic ha giocato 90 minuti, mettendo insieme 33 tocchi. I tiri sono 3, secondo della partita, con uno parato e due fuori dallo specchio. Una grande occasione mancata, per un totale di zero gol su 0,51 xG creati. Dal punto di vista della finalizzazione dunque una prova da rivedere. Anche con evidente sofferenza da parte del giocatore. Ma l’austriaco è riuscito a rendersi utile sotto il profilo dello sviluppo della manovra.

ASSIST E CORSA – Nella partita di Arnautovic ci sono 20 passaggi realizzati all’85%, di cui 15 in avanti. Con un passaggio chiave, una grande occasione creata e un assist, quello per il 2-0. Un contributo generale, tra passaggi e conclusioni, di 2 occasioni da gol create. Cui aggiungere 4 falli subiti. Senza sottovalutare l’apporto fisico. L’austriaco è terzo per km percorsi con 10,763. Più 2 contrasti, un intercetto, 2 respinte e 5 contrasti a terra vinti su 6. Una gara che ha dimostrato la personalità del giocatore, che ha saputo superare un inizio con errori sottoporta, e soprattutto una condizione in crescita di minuto in minuto. Il miglior segnale per Inzaghi in vista dei prossimi impegni.