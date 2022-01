Nota tattica di Inter-Lazio: Bastoni decisivo e attento alla doppia fase

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Inter-Lazio parliamo della prestazione di Bastoni.

DECISIVO NEL RISULTATO – Inter-Lazio è stata la partita di Alessandro Bastoni. Come capita sempre più spesso non per il lato difensivo della sua prestazione, ma per quello offensivo. Dopo essere cresciuto nella sua influenza nel gioco, diventando spesso e volentieri un regista, un centrocampista aggiunto il numero 95 ha imparato a leggere gli spazi e proiettarsi anche in fase offensiva. Da ala aggiunta. Coi biancocelesti ha raggiunto il picco della sua produzione offensiva, con il gol dell’1-0 e l’assist per il 2-1. Due giocate belle, difficili e pure decisive.

IMPATTO DI LIVELLO, MA CON ATTENZIONE – La sua partita chiaramente ha molto altro. Bastoni è stato quarto per tocchi totali (101) e passaggi riusciti (71 su 83), di cui 22 in avanti (terzo della squadra). Ecco la mappa che li rappresenta, presa da WhoScored:

Il dato sorprendente è che sia stato secondo dopo Brozovic per passaggi riusciti sulla trequarti, 14. Praticamente un rifinitore in più. Non a caso l’Inter ha attaccato quasi solo dalla fascia sinistra (10 azioni offensive, contro le 3 da destra). Ma attenzione. Come si vede in realtà la sua proiezione offensiva non è stata esagerata o persino sconsiderata. Il numero 95 ha pensato in primis a difendere, e occuparsi della costruzione del gioco. Per poi spingersi in avanti, quando serviva. Per questo ha dovuto anche correre, ed è stato quinto della squadra per km percorsi.

PRESENZA NELLE DUE FASI – Secondo il report della Lega Serie A Bastoni è stato l’MVP dell’Inter. Ecco quindi la sua heatmap:

Ancora una volta è evidente la sua attenzione tattica nel leggere gli spazi. Al posto giusto, quando serviva. In aggiunta a tutto il resto, al suo attivo anche 7 recuperi e 6 spazzate. Perché la difesa resta sempre al primo posto.