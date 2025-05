Nota tattica di Inter-Lazio: mancano gli attaccanti

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter: dopo Inter-Lazio parliamo del rendimento degli attaccanti.

ATTACCANTI MANCANTI – L’Inter contro la Lazio è sembrata più voler gestire la gara che aggredirla. E forse non è un caso che le due reti siano arrivate su due calci piazzati. Quello che in particolare è mancato ai nerazzurri è il rendimento dei suoi attaccanti. Che non hanno mai veramente messo paura agli avversari.

QUESTIONE DI TIRI – I conti sono semplici. Iniziamo col dato più caratteristico. L’Inter con la Lazio ha creato dieci conclusioni, di cui sei da dentro l’area. Solo tre però hanno trovato lo specchio della porta. Quelli di Bisseck, Dumfries e Dimarco. In tutto questo insieme, solo uno dei tiri viene dalle punte. Da Thuram nello specifico. E non ha trovato la porta. Un contributo davvero troppo limitato per come l’Inter sta vivendo in questo periodo.