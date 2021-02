Nota tattica di Inter-Lazio: Conte sceglie l’impostazione difensiva

“Nota tattica”, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Inter-Lazio parliamo dell’impostazione della squadra.

SCELTA DIFENSIVA – La Lazio è una squadra esperta, capace di giocare in modi diversi e con giocatori che si esaltano negli spazi, nell’attaccare la profondità. Soprattutto sulle corsie esterne. Per questo Conte ha messo in atto un piano partita specifico. Con un’impostazione della sua Inter in chiave più difensiva delle abitudini.

DIFESA A CINQUE – Queste prese dal sito della Lega Serie A sono le posizioni medie dei nerazzurri:

L’Inter si è schierata col 3-5-2, come al solito. La differenza sta nell’altezza dei due esterni di centrocampo, Perisic e Hakimi. I due hanno giocato nettamente più bassi del solito, formando spesso una linea difensiva a 5 coi centrali. Questo diventa estremamente evidente guardando le posizioni medie con la Lazio in possesso palla:

L’idea era di togliere totalmente la profondità a Lazzari, Marusic e pure Immobile. Cioè la condizione in cui più si esaltano. La mossa ha pagato.

ABNEGAZIONE – La scelta di abbassare i due esterni per aiutare i centrali non è una novità. In stagione Conte ha già sfruttato questa tattica contro squadre che giocano con esterni offensivi, come il Sassuolo o il Milan. Contro la Lazio ha optato però per due giocatori spiccatamente offensivi per un compito così difensivo. Il motivo è presto detto: Perisic e Hakimi hanno corsa, fisico, capacità atletiche e scatto. Ossia erano i migliori per contrastare gli elementi offensivi di Inzaghi. A patto di giocare una gara ordinata e di sacrificio. Missione compiuta.