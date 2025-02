Nota tattica di Inter-Lazio: Arnautovic re della Coppa Italia

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter: dopo Inter-Lazio parliamo della prestazione di Arnautovic.



RE DI COPPA – Questa edizione della Coppa Italia ha un protagonista preciso in casa Inter. Si tratta di Marko Arnautovic. Il re della Coppa. Titolare in entrambe le partite giocate nella competizione, in gol in entrambe le partite, tutte e due le volte con la rete dell’1-0. Con la Lazio però ha deciso addirittura di strafare. Con una prova di intensità e voglia.

VOGLIA DI DIMOSTRARE – Arnautovic è parso decisamente determinato fin dai primi minuti. Il suo pressing forsennato non è passato inosservato. Questa è la sua heatmap presa da Sofascore:

La sua presenza così diffusa nasce proprio dai costanti movimenti in pressione e in ripiegamento. L’austriaco ha dato veramente tutto, prendendo la partita quasi sul personale verrebbe da dire. Come se volesse dare l’esempio, far capire a tutti che l’impegno poteva essere onorato anche con le riserve in campo. C’è però un fatto particolare da notare nella grafica: Arnautovic praticamente non ha presenza in area avversaria. Un fatto curioso per l’attaccante che è stato il migliore in campo.

UN TIRO UN GOL – La causa chiaramente è da ricercare nel fatto che il gol arriva da fuori area. Un dettaglio studiato in allenamento, che è anche l’unica conclusione del giocatore. Un tiro, un gol. I suoi tocchi in generale sono 21, con 9 passaggi tentati realizzati al 78%. Per lui anche un recupero, una spazzata, due contrasti e tre duelli a terra di cui due vinti. Una prestazione fatta di corsa, intensità, presenza, lotta. E un gol straordinario per indirizzare il risultato.