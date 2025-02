Nota tattica di Inter-Fiorentina: Carlos Augusto fa tutto

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter: dopo Inter-Fiorentina parliamo della prestazione di Carlos Augusto.

PREMIO MERITATO – A guardare i vari siti di statistici, Carlos Augusto risulta il migliore in campo di Inter-Fiorentina. E anche la Lega Serie A lo ha premiato come MVP della partita. Ma come mai? In campo infatti si poteva pensare ad altri. Perché il lavoro del brasiliano si è un po’ perso tra le pieghe della partita. Ma in realtà è stato un fattore in entrambe le fasi, risultando decisivo.

PRESENZA IN FASCIA – In primo luogo, Carlos Augusto è stato come al solito prezioso per la sua duttilità. Questa è la sua heatmap presa da Sofascore:

Il brasiliano si è visto ovunque sulla fascia sinistra, coprendo di fatto da area ad area. Non un modo di dire per questa partita specifica, visto che Carlos Augusto è partito da esterno di centrocampo sulla sinistra per poi finire da braccetto con l’ingresso di Zalewski. E proprio nel suo impatto a tuttocampo si trova la motivazione del premio come migliore in campo.

DUE FASI – Questa è la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored:

Carlos Augusto è stato decisamente coinvolto nella manovra, con 62 tocchi che rappresentano il quinto valore dell’Inter. I suoi passaggi sono 39, con 5 cross di cui 4 a bersaglio, per 2 passaggi chiave con 2 grandi occasioni create e un assist effettivamente concretizzato. In più per lui 2 tiri e 2 dribbling. Ma dicevamo di un contributo in due fasi. Per il brasiliano infatti troviamo anche 2 contrasti, un intercetto, una respinta, 3 spazzate (secondo dell’Inter dietro solo ad Acerbi), 5 duelli a terra (3 vinti) e il 100% sui duelli aerei (7 vinti su 7). Una prova che ha unito solidità difensiva a qualità offensiva, in modo decisivo.