Nota tattica di Inter-Empoli: Carlos Augusto alza il livello

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Inter-Empoli parliamo della prestazione di Carlos Augusto.



NELLE PIEGHE DELLA PARTITA – In Inter-Empoli c’è stato un giocatore il cui contributo magari non è stato così evidente, ma in realtà è risultato preziosissimo nelle pieghe della partita. Nessuna giocata scintillante, ma tutte quelle che servivano per dare solidità e portare a casa il risultato. Parliamo della partita di Carlos Augusto.

CONTRIBUTO AL GIOCO – Il coltellino svizzero di Inzaghi stavolta è partito come braccetto di sinistra, facendo riposare Bastoni. Ma il suo contributo come al solito ha finito per coprire tutta la fascia sinistra. Ecco la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored:

In totale i tocchi di Carlos Augusto sono 101, terzo della partita, con 69 passaggi realizzati (su 81, 85% di realizzazione), quarto della partita, a conferma della sua importanza nella prima costruzione, anche se a livello qualitativo potrebbe dare ancora qualcosa di più. Nel finale di gara è salito a prendere il posto di Dimarco, rafforzando nuovamente il suo ruolo di tuttofare a sinistra. Se questi però sono i suoi numeri in possesso, parliamo del lavoro oscuro che è quello che veramente ha fatto la differenza.

IMPATTO FISICO FONDAMENTALE

LEADER FISICO – Inter-Empoli infatti non è stata una partita banale per i nerazzurri. Malgrado il dominio nel possesso, è servita attenzione per contrastare le ripartenze dei toscani. Gli interventi giusti al momento giusto. E in questo Carlos Augusto è stato il migliore. Per il brasiliano 3 recuperi, 5 contrasti, un intercetto, una respinta e 5 spazzate, più 5 duelli a terra, tutti vinti, e 9 duelli aerei, 8 vinti. Una prestazione di impatto fisico notevole, che ha evitato ogni problema passato dalle sue parti alla sua squadra. Una prova di forza e carattere, che lo ha visto vestire i panni del leader fisico della difesa. Un passo avanti nella sua crescita di status come giocatore.