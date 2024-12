Nota tattica di Inter-Como: nuova linea difensiva, no problem

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Inter-Como parliamo della linea difensiva.



FOCUS SULLA DIFESA – L’Inter in questa stagione ha dovuto lavorare per ritrovare la sua solidità difensiva. Un percorso anche faticoso, che però ora ha raggiunto il suo punto di arrivo. E da Inter-Como arriva una conferma importante. Nella sfida coi lariani infatti Inzaghi ha dovuto varare una linea inedita. Cha ha portato a casa non solo la vittoria, ma anche il clean sheet.

RISPOSTE DAL CAMPO – L’Inter ormai da qualche tempo vive un periodo di emergenza nel reparto arretrato. Il che ha portato prima a un periodo in cui la linea Bisseck-de Vrij-Bastoni è diventata fissa e poi alla necessità di variare ancora. Tra la Coppa Italia e la partita col Como infatti Inzaghi ha dovuto varare due difese inedite. Prima con Darmian-Bisseck-Bastoni, poi con Bisseck-Bastoni-Carlos Augusto. Ottenendo nuove risposte dai suoi giocatori.

EFFICACIA DIFENSIVA

LINEA INEDITA – Se con l’Udinese i riflettori sono andati su Bisseck centrale, la rivoluzione di Inter-Como va sottolineata. Il tedesco è tornato sulla destra, tornando anche a dare supporto alla manovra offensiva. Bastoni è scalato centrale, riprendendo il suo lavoro con l’Italia. Carlos Augusto si è messo a sinistra, in un ruolo ibrido tra il braccetto e l’esterno che ha ricordato molto un terzino sinistro di una linea a quattro. Una linea nuova, mai provata, con compiti specifici, diversi dal solito. Con protagonisti giovani, classe 2000, 1999 e 1999. Un nuovo cambiamento rispetto all’ultimo periodo. E una nuova risposta positiva dal campo.

DIFESA EFFICACE – L’Inter infatti ha concesso poco al Como. Gli uomini di Fabregas non hanno segnato molto in questo campionato, ma sono produttivi in termini di tiri creati. Gli uomini di Inzaghi li hanno limitati a otto conclusioni, circa la metà della loro media. Per un totale di 0,33 xG. La linea improvvisata non solo ha retto, ma ha fatto la voce grossa. Una conferma della crescita sia dei singoli che del reparto.