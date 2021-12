Nota tattica di Inter-Cagliari: Sanchez torna titolare e crea gioco

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Inter-Cagliari parliamo di Alexis Sanchez.

RISPOSTA SUL CAMPO – Alexis Sanchez in Inter-Cagliari ha giocato la sua seconda partita da titolare in stagione. Il cileno aveva qualcosa da dimostrare. E ha fatto decisamente parlare il campo, risultando un elemento di assoluto spicco. Una presenza continua nel gioco, rilevante sia in rifinitura che come riferimento sulla trequarti per lo sviluppo della manovra. Il gol è la ciliegina sulla torta. Anche nel primo tempo, quando in area ha pasticciato, ha mandato due volte Denzel Dumfries a creare ghiottissime occasioni da rete.

ATTACCO IN MANO – Questa è la sua heatmap presa da WhoScored:

La sua zona preferita è stata sul centrodestra della trequarti, ma ha svariato di fatto su tutto il fronte offensivo. Cercando combinazioni sia sugli esterni, che in prossimità dell’area avversaria. Sanchez ha cercato sei tiri, con un gol, una traversa e due belle parate di Alessio Cragno. Da sottolineare i suoi novanta minuti di impiego senza cambi. La prima volta in stagione.

TREQUARTISTA – Soprattutto, come si diceva, il numero 7 è stato un riferimento costante per il gioco. Andando sempre a ricevere palla sulla trequarti, spesso dietro ai centrocampisti avversari. Questa è la mappa dei tocchi di Sanchez, sempre da WhoScored:

In totale sono 80, con 63 passaggi di cui 50 realizzati (43 in avanti, 24 sulla trequarti, terzo della squadra). Numeri notevoli, soprattutto considerato che è il secondo giocatore dell’Inter per pressione ricevuta. Ha sempre quindi avuto uomini addosso. Evidente la sua presenza costante in zona centrale, quasi da trequartista. Permettendo gli attacchi in zona centrale, sempre difficili da trovare contro squadre col baricentro basso. Secondo il report della Lega Serie A Sanchez è stato il giocatore col maggiore indice di verticalità, che indica la sua propensione alla giocata verticale, a spezzare le linee. Pure con successo. Una prestazione da grande giocatore.