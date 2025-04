Nota tattica di Inter-Bayern Monaco: Lautaro Martinez di cuore

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter: dopo Inter-Bayern Monaco parliamo della prestazione di Lautaro Martinez.

BIS D’AUTORE – Ancora Lautaro, sempre Lautaro. Dopo una prestazione di lotta, da capitano vero, con gol, all’andata a Monaco, l’argentino ha concesso il bis tra le mura amiche di San Siro. Trovando in Inter-Bayern Monaco un altro gol che ha premiato un’altra gara fatta di sacrificio ed esempio dato non mollando nessun pallone.

LOTTA A CENTROCAMPO – Già la sua heatmap (presa da Sofascore) fa capire quanto il capitano nerazzurro si sia calato nella parte:

Lautaro Martinez ha giocato per lo più da mediano. Facendo da riferimento sui palloni in uscita, col Bayern in possesso palla col baricentro altro, anzi altissimo. Un lavoro di lotta e sacrificio, come si diceva, con ogni giocata che andava guadagnata e spesa superando gli avversari. Sono ben 13 i suoi duelli a terra, di cui 11 vinti. Cui aggiungere 2 duelli aerei vinti su 4, 2 contrasti e 4 falli subiti. Un lavoro da leader, che l’argentino ha portato avanti con lucidità e abnegazione ammirevoli.

GIOCATE DECISIVE – Questa è la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored:

Qui si nota come Lautaro abbia sì fatto da riferimento in uscita, ma sia anche stato sempre presente come riferimento in zona offensiva. Fino in area avversaria. In totale i suoi tocchi sono 38, con 21 passaggi tentati, un passaggio chiave, un tiro e un gol realizzato. Una prova di qualità, ancora più significativa visto il lavoro fisico che si è sobbarcato.