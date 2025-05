Nota tattica di Inter-Barcellona: la pressione alta del primo tempo

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter: dopo Inter-Barcellona parliamo della gestione del primo tempo.



ADATTAMENTO – Inzaghi dopo la partita di andata non è rimasto a guardare. Ha studiato lo stile del Barcellona e ha capito che l’Inter non poteva rifare la partita di andata. Non si poteva vivere un’altra partita intera ad aspettare e ripartire. Rischiava di essere troppo poco, e sicuramente era troppo difficile viste le qualità degli avversari. Da qui è nato il primo tempo di Inter-Barcellona.

ESEMPIO DAL SECONDO TEMPO – Che sarebbe stato troppo lungo e difficile lo abbiamo visto. L’Inter dopo il primo tempo ha dovuto abbassarsi e ha lasciato campo e pallone al Barcellona. Entrando in quarantacinque minuti di sofferenza totale. Quella era la partita che volevano fare i catalani. Quella era esattamente la partita che Inzaghi voleva evitare, almeno per quanto possibile. Infatti c’è stato il primo tempo.

SCELTA DI PRESSIONE – Il 2-0 dell’Inter non è stato casuale. La squadra ha vissuto almeno trenta minuti dei quarantacinque totali da sogno, mettendo in difficoltà totale il Barcellona. Questo grazie a un nuovo approccio. I nerazzurri non si sono chiusi, aspettando gli uomini di Flick in area per minimizzare ogni spazio. La scelta è stata di alzare la pressione. Non in modo estremo, ma a un livello medio. L’idea è stata di tagliare i rifornimenti agli uomini offensivi blaugrana, per così dire. Rallentare l’arrivo del pallone nell’ultimo terzo di campo, costringendoli così ad abbassarsi e partire da più indietro. Guadagnando metri, spazio e soprattutto respiro. Così è nato l’1-0, con un pallone recuperato sulla trequarti. Così l’Inter è riuscita a indirizzare la semifinale di ritorno.