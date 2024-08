Nota tattica di Genoa-Inter: Thuram è il più in forma di tutti

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Genoa-Inter parliamo della prestazione di Marcus Thuram.



PRINCIPALE PROTAGONISTA – Genoa-Inter non ha visto una prestazione brillantissima degli uomini di Inzaghi, che più o meno tutti hanno mostrato affanni di vario genere. Solo un giocatore fa eccezione: Marcus Thuram. Il francese è stato protagonista assoluto della partita, anche oltre la doppietta decisiva nel 2-2 finale.

PRIMA PUNTA – Thuram è partito in coppia con Lautaro, trovandosi a fare di fatto la prima punta. Inzaghi gli ha chiesto di muoversi senza palla e attaccare lo spazio, per allungare la difesa avversaria. Ecco la sua heatmap presa da Sofascore:

Non è un caso che la presenza del numero 9 sia legata principalmente all’area avversaria. Non lasciatevi traviare dalle zone gialle sulla destra, quelle sono arrivate nel secondo tempo quando Inzaghi aveva varato il modulo a tre punte per cercare il vantaggio. Per il resto, al francese è stato chiesto di riempire l’area. E da lì ha trovato le due reti.

CRESCITA NEL RUOLO – Prendiamo la grafica coi suoi tocchi di palla da Whoscored:

Ancora una volta si vede come Thuram abbia vissuto in area avversaria. Una cosa non facile contro una squadra come il Genoa, col baricentro basso e molti uomini in copertura. I suoi tocchi sono in totale 30, con 12 passaggi realizzati al 67%. Tra cui vanno sottolineati 2 passaggi chiave, a conferma delle sue doti anche come uomo assist. I 5 tiri prodotti sono il primo dato della partita, e sono stati tutti nello specchio della porta. Coi 2 gol a brillare come pezzi di bravura. Una prova che regala dei chiari segnali di crescita del giocatore.