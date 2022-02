Nota tattica di Genoa-Inter: Dzeko e Sanchez, ruoli da rivedere

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Genoa-Inter parliamo di Dzeko e Sanchez.



COPPIA DA RIVEDERE – Per la sfida col Genoa Inzaghi si è affidato alla coppia d’attacco formata da Dzeko e Sanchez. Non molto provata in stagione per la verità, di sicuro l’ultima a produrre qualcosa di positivo nella sfida di Coppa Italia con la Roma. I due non hanno ritrovato quella magia. Anche a causa di una scelta precisa del tecnico.

PRIMO TEMPO A RUOLI INVERTITI – Inzaghi è partito facendo giocare Dzeko e Sanchez con compiti opposti a quello che chiunque si aspetterebbe conoscendo le loro doti e caratteristiche. Vale a dire con il numero 9 a svariare lontano dall’area, anche sull’esterno, cucendo il gioco e il 7 più vicino alla linea di difesa avversaria, a cercare i tagli e presenza in area e muoversi senza palla. Un ribaltamento dei ruoli già visto per la verita, in Atalanta-Inter. Vi ricordate com’era finita? Questi sono i tocchi del bosniaco nel primo tempo:

E questi quelli del cileno:

Uno a sinistra, andando anche a prendere il posto di Ivan Perisic, l’altro sulla destra. Malgrado una innegabile prova di sacrificio e impegno soprattutto di Dzeko non un grande esperimento. Un solo tiro prodotto, ma in generale la sensazione di sprecare entrambi. Un reparto quasi impalpabile. Che ha girato a vuoto.

SECONDO TEMPO MEGLIO – Da subito nel secondo tempo Inzaghi ha rivisto questa impostazione. Riportando il numero 9 in zona più centrale, a disturbare i centrali anche dentro l’area, con meno movimenti ad allargarsi. Questi i suoi tocchi nella seconda frazione:

Una differenza abbastanza netta. E questo è il numero 7, chiamato invece ad allargarsi e cercare più rifinitura:

Sanchez ha meno tocchi anche a causa della sua sostituzione al minuto 72. Per lui nessun tiro, ma in generale la coppia coi ruoli interpretati in chiave più canonica è sembrata funzionare. E forse non a caso tutta l’Inter è migliorata. Pur non trovando il modo di segnare.