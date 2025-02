Nota tattica di Fiorentina-Inter: il problema a gestire i tagli

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter: dopo Fiorentina-Inter parliamo di un problema difensivo.



COME IL MILAN – Palladino ha studiato. Nella gestione delle due sfide con l’Inter in pochi giorni ha optato per una strategia precisa. Mutuata probabilmente da quando messo in campo da Conceicao nell’ultimo derby. Il tecnico dei toscani infatti per Fiorentina-Inter doveva gestire un problema di rosa, dovuto alle regole del recupero. In sostanza, coi giocatori contati ha optato per una strategia difensiva. Un 4-4-2 pronto a diventare un 5-4-1, con baricentro basso per sfruttare le ripartenze. Ed è come le ha sfruttate a dover essere sottolineato.

PROBLEMA SUI TAGLI – Palladino infatti ha preso anche questo dalle idee di Conceicao. L’idea è stata quella di sfruttare le corsie esterne, cercando i tagli nello spazio. Con due direzioni: in profondità per cercare di prendere alle spalle i braccetti dell’Inter, sempre in grande proiezione offensiva in costruzione; e dall’esterno verso il centro, costringendo i difensori nerazzurri non solo a correre all’indietro, ma anche a scegliere chi e come doveva farlo. Concetti, come detto, applicati già da Pulisic e Leao. Ma che sono diventati ancora più efficaci grazie a un’Inter decisamente svagata, specialmente nelle coperture centrali. Un problema specifico, che gli uomini di Inzaghi non hanno saputo gestire in due gare consecutive.