Nota tattica di Como-Inter: il 3-4-2-1 è una realtà

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter: dopo Como-Inter parliamo del nuovo modulo di Inzaghi.

DI NUOVO COI CAMBI – Inzaghi per gestire la sua rosa ha deciso di puntare sulle riserve nella sfida col Como. Questo ha significato una riproposizione della tattica vista col Torino. Al secondo indizio quindi siamo quasi a una prova. E dunque il 3-4-2-1 dell’Inter va affrontato come nuova realtà.

MODULO DIFFERENTE – Inzaghi non è un tecnico che ama le variazioni tattiche. Il suo modulo di riferimento è sempre il 3-5-2, e al massimo si trovano variazioni di interpretazione al suo interno. Risulta molto raro un cambiamento effettivo di modulo, sebbene saltuariamente sia accaduto. Per questo quanto fatto col Como va sottolineato. Queste sono le posizioni medie dell’Inter prese da Sofascore:

La differenza sta nel tridente centrale. Invece di puntare su un centrocampo più folto, il focus è spostato qualche metro più avanti. Con un centravanti mobile e due giocatori chiamati a muoversi attorno a lui. Una soluzione dettata dall’emergenza, che però si può considerare una nuova freccia nella faretra di Inzaghi.

UOMO CHIAVE – Il giocatore chiave di questo modulo è Zalewski. L’ex Roma è arrivato come esterno, ma nelle giovanili ha sempre giocato in mezzo al campo, in posizioni offensive. Inzaghi ha puntato su queste sue abilità innate, non chiedendogli di sacrificarsi in mediana, ma di sviluppare le trame offensive. Se col Torino era diventato quasi lui la seconda punta, stavolta i suoi movimenti sono stati da centrocampista offensivo, vicino ai compagni alla ricerca di spazi. Un’idea che potrà tornare comodo.