Nota tattica di Cagliari-Inter: Barella si occupa della qualità

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Cagliari-Inter parliamo della prestazione di Barella.

MIGLIORE IN CAMPO – Barella in questa stagione ha aumentato il proprio rendimento. E sta dimostrando di poter decidere le partite in modi diversi. Dopo aver trovato reti pesanti e spettacolari, col Cagliari ha pensato a mandare in rete i compagni. Il gesto tecnico che preferisce, a detta sua.

CONTRIBUTI DI QUALITÀ – Barella è stato protagonista assoluto di Cagliari-Inter. Tanto da essere premiato come migliore in campo. E il dato principale a portarlo a questo è legato alla qualità delle sue giocate. Il grande ex infatti è primo per passaggi chiave, con 4, e da questi ha prodotto una grande occasione e 2 assist. Per i gol dell’1-0 e del 2-0. Un contributo determinante. Ma non si è certo limitato a questo.

CONTRIBUTO IN POSSESSO – Guardiamo la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored:

In totale sono 70, terzo della partita, con 51 passaggi realizzati all’86%. Tra questi anche 2 cross e 7 lanci lunghi. I passaggi realizzati in avanti sono 24, mentre quelli sulla trequarti 10, terzo della gara. Risultando primo sia nell’indice di rischio passaggio che nell’indice di verticalità, a indicare giocate ambiziose, non banali, a spezzare le linee. Un lavoro di regia e rifinitura fondamentale per la manovra dell’Inter. C’è però in più un dato inconsueto che va sottolineato.

DOMINIO AEREO

LOTTA AEREA – Barella in Cagliari-Inter è stato particolarmente sollecitato in un ambito che non è certo una sua specialità. Vale a dire nei duelli aerei. Il numero 23 infatti risulta primo di tutta la partita per duelli aerei vinti, con 6. E in totale ne ha tentati 8. Una risposta di qualità anche in questo.