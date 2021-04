Nota tattica di Bologna-Inter: il 5-4-1 in fase di non possesso

“Nota tattica”, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Bologna-Inter parliamo dello schieramento difensivo.



ATTENZIONE ALLE COPERTURE – Conte nelle ultime partite ha optato in modo chiaro per uno schieramento più difensivo della sua Inter. Primo non prenderle insomma. Contro il Bologna si è visto uno schieramento insolito, per via della particolare combinazione di Mihajlovic sulla fascia destra. In fase di non possesso i nerazzurri hanno schierato un 5-4-1, con Lukaku che rimaneva riferimento centrale e Lautaro Martinez ad allargarsi in fascia sinistra con precisi compiti di copertura.

DESTRA CONTRO SINISTRA – Queste presa dal sito della Lega Serie A sono le posizioni medie dell’Inter in fase di non possesso:

Il 5-4-1 è molto evidente e non abbisogna di grosse spiegazioni. Ma uniamolo alle posizioni medie del Bologna in fase di possesso:

Come potete vedere la fascia destra dei rossoblù prevede l’esterno offensivo molto alto (Skov Olsen, numero 11), col terzino invece più basso (12 Tomiyasu e 29 De Silvestri). Conte ha affidato a Young la marcatura dell’ala d’attacco, abbassando di conseguenza molto il suo numero 15, mentre compito di Lautaro Martinez era andare a prendere l’esterno basso. In questo modo i mediani nerazzurri potevano occuparsi dei loro pari ruolo, senza doversi allargare.