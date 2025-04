Nota tattica di Bologna-Inter: attacco ai minimi termini

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter: dopo Bologna-Inter parliamo dei problemi offensivi.



PROBLEMA OFFENSIVO – Il Bologna a livello di tiri subiti è la miglior difesa della Serie A. E la squadra è riuscita a sfruttare questo punto di forza anche contro l’Inter, che è il miglior attacco della Serie A. I nerazzurri infatti nella sconfitta coi rossoblù sono mancati soprattutto nella produzione offensiva.

AREA BLOCCATA – Le attenuanti sono diverse per gli uomini di Inzaghi. Dal dispendio fisico dei quarti di Champions, alle assenze, alla condizione di certi elementi. Ciò non toglie però che l’Inter abbia faticato davvero tanto ad avvicinarsi all’area avversaria. Questa è l’heatmap generale della squadra presa da Whoscored:

L’unica zona in cui la squadra ha sviluppato qualcosa è sulla sinistra. Come di consueto verrebbe da dire, specialmente da quando manca Dumfries. Il Bologna è riuscito a controllare la zona centrale del campo, vincendo in modo costante i duelli con gli uomini offensivi dell’Inter. Cosa che risulta ancora più evidente andando a guardare i tiri.

TIRI SU AZIONE? – Questa è la grafica delle conclusioni degli uomini di Inzaghi, presa dal report della Lega Serie A:

In totale sono 8, sostanzialmente la metà della media di tiri creati in stagione in campionato. Una prova davvero incolore, che poteva essere illuminata solo da calcio piazzato. Infatti i cinque tiri arrivati nei pressi dell’area piccola sono tutti da corner (4 di Carlos Augusto, uno di Bastoni). Peccato che nessuno abbia centrato lo specchio. Per il resto, Lautaro e Correa hanno creato un tiro a testa, per un totale di 0,15 xG. Il capitano è l’unico ad aver centrato la porta (il pallino giallo in grafica), ma anche quella conclusione nasce da una punizione. Il che significa che sostanzialmente l’Inter su azione non è riuscita a entrare in area avversaria. Senza pericolosità offensiva, l’Inter ha finito per affondare.