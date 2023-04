Nota tattica di Benfica-Inter: Bastoni decisivo da rifinitore aggiunto

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Benfica-Inter parliamo della prestazione di Bastoni.



MOVIMENTI DECISIVI – Una chiave decisiva di Benfica-Inter sono stati i movimenti di Alessandro Bastoni. Il difensore, come ormai ha abituato, non si è limitato a occuparsi della fase difensiva. Stavolta però il suo apporto come rifinitore aggiunto non è stato solo importante per mantenere il possesso. È stato fondamentale per sbloccare il risultato.

ELEMENTO OFFENSIVO AGGIUNTO – Questa è la mappa dei movimenti di Bastoni presa da Whoscored:

Movimenti da difensore, ma anche da centrocampista. E proprio la sua capacità di diventare un esterno aggiunto è stata decisiva. La difesa del Benfica non è riuscita ad assorbire i suoi inserimenti. Finendo per pagarla con un gol subito, ma non solo.

NUMERI DI SPESSORE – Questa è la specifica dei tocchi del numero 95, sempre da Whoscored:

Evidente come si sia mosso praticamente da area ad area. In totale i tocchi di Bastoni sono 63, quarto dell’Inter, con 45 passaggi realizzati all’87%. Al suo attivo anche 11 lanci lunghi e 3 cross, a conferma del ruolo da esterno aggiunto. E con qualità: 2 grandi occasioni create, 2 passaggi chiave, un assist. Nella sua partita poi troviamo 2 falli subiti, 6 contrasti di cui 5 vinti, 2 duelli aerei, 4 spazzate e 2 respinte. Una prova di personalità, tecnica e fisico. Determinante in entrambe le fasi.