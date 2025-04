Nota tattica di Bayern Monaco-Inter: Carlos Augusto ara la fascia

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter: dopo Bayern Monaco-Inter parliamo della prestazione di Carlos Augusto.



PRESTAZIONE DA TITOLARE – Carlos Augusto in Bayern Monaco-Inter ha aggiunto un altro tassello alla sua continua crescita tecnica. Il brasiliano è praticamente da sempre una fondamentale opzione nelle rotazioni di Inzaghi, ma negli ultimi mesi si sta dimostrando qualcosa di più. I quarti di Champions confermano quanto visto in uno scontro al vertice di Serie A come quello con l’Atalanta: l’ex Monza è un titolare aggiunto, un giocatore in grado di fare la differenza.

PRESENZA FINO ALL’ULTIMO – Col Bayern è partito da titolare sulla fascia sinistra, prendendo il ruolo dell’acciaccato Dimarco. Un compito tutt’altro che facile, specialmente visti gli avversari. Questa è la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored:

Carlos Augusto ha ripagato la fiducia di Inzaghi con una prova di grande completezza. Con la sostanza al primo posto, ma non va dimenticato che le giocate decisive arrivano tutte da lui. I suoi tocchi sono 45, e vanno da area ad area. Il primo fatto da sottolineare infatti è la sua capacità di lettura dei momenti. In una partita da vivere in trincea, ma col mirino puntato anche sull’area avversaria, saper fornire supporto nelle due fasi è un fatto fondamentale. L’ex Monza ci ha messo 3 contrasti, 3 spazzate in un’area e 2 passaggi chiave (un assist, una grande occasione creata, un gol propiziato col passaggio prima dell’assist) nell’altra. Con un highlight assoluto: quello scatto al minuto 88 a mangiarsi il campo, con la forza e la lucidità di arrivare fino in area avversaria e trovare Frattesi sul cross con le tossine di una partita intera nelle gambe. La certificazione del suo nuovo status.