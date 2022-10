Nota tattica di Barcellona-Inter: Lautaro Martinez bello di notte, che prova!

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Barcellona-Inter parliamo della prestazione di Lautaro Martinez.

PROTAGONISTA ASSOLUTO – Barcellona-Inter è una partita col marchio a fuoco di Lautaro Martinez. In primis l’argentino è tornato al gol. Un fatto significativo da due punti di vista. In generale, visto che non segnava dal 30 agosto con la Cremonese, e nello specifico in Champions League, dove il suo nome tra i marcatori mancava dalla famosa vittoria di Liverpool, datata 8 marzo. Ma oltre alla rete il Toro ha giocato forse la sua miglior partita di sempre in coppa. Di sicuro la migliore in stagione, tra tutte le competizioni.

CRESCITA NEL SECONDO TEMPO – Lautaro non aveva un compito facile. L’Inter era chiamata a una partita di sacrificio, viste le tendenze in possesso del Barcellona, e le sue punte ancora di più. Lottare contro tutta la difesa, pulire i palloni, capitalizzare ogni giocata. In un contesto pesante, per ambiente e posta in palio. Questa è la heatmap del Toro, presa da WhoScored:

La presenza di Lautaro Martinez sul cerchio di centrocampo è una conseguenza del baricentro basso della squadra. Come si diceva, l’argentino si è fatto vedere in zona centrale per lottare sui palloni in uscita dalla difesa. E lo ha fatto bene. Soprattutto, andando in grande crescendo. In totale i suoi tocchi sono 34, di cui 21 nel secondo tempo. Cioè quando l’Inter si è giocata davvero tutto. E nel finale pure senza un compagno di reparto vista l’uscita dal campo di Dzeko. Nel primo tempo il numero 10 non ha brillato, ma è rimasto mentalmente in partita, crescendo di minuto in minuto nella seconda frazione. I suoi 4 palloni persi infatti sono tutti nei primi 45 minuti, mentre le 2 conclusioni (quindi il gol) e anche l’assist nel secondo. Una prova mentalmente importante. Ma vediamo le specifiche.

STATEMENT GAME – Ecco la mappa dei tocchi di Lautaro Martinez sempre da Whoscored:

L’argentino ha agito principalmente sulla trequarti, riuscendo però a farsi trovare anche in area. Dei 34 tocchi 5 sono arrivati in area avversaria. E al suo attivo ha 23 passaggi realizzati all’83%. Malgrado pressing e marcature. Con l’intuzione geniale dell’assist a Gosens. Una prova di alto, altissimo livello. In trasferta, su un campo impossibile o quasi, contro una squadra tra le più forti d’Europa. Dimostrando di saper fare la differenza quando il pallone pesa di più. Finalmente Lautaro Martinez bello di notte.