Nota tattica di Barcellona-Inter: Dumfries come Maicon

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter: dopo Barcellona-Inter parliamo della prestazione di Dumfries.

MVP COL BARCELLONA – L’importanza di Dumfries nelle idee tattiche di Inzaghi non è mai abbastanza sottolineata. E per quanto la sua assenza nell’ultimo periodo avesse fatto intendere qualcosa, l’esterno olandese ha scelto il palcoscenico più prestigioso per farlo capire una volta per tutte. Almeno si spera. La sua prestazione in trasferta in casa del Barcellona infatti è stata meritevole del premio di migliore in campo.

PRESENZA A DESTRA – Il numero 2 è partito titolare come esterno di destra, per la prima volta dal 16 marzo. Questa è la sua heatmap presa da Sofascore:

Risulta evidente come Dumfries abbia coperto tutta l fascia, da area ad area. Ed è questa la forza dell’olandese: nessuno come lui nella rosa dell’inter ha la capacità fisica di imporsi sulla destra. Con e senza palla. Una capacità che diventa assolutamente fondamentale quando la squadra ha bisogno di risalire il campo in fretta, attaccando in modo diretto gli spazi lasciati dagli avversari. Come ha scoperto il Barcellona dopo appena trenta secondi di gioco.

IMPATTO NEL GIOCO – Questa è la grafica dei suoi tocchi presa da Whoscored:

Quello che colpisce in Barcellona-Inter è l’assoluta qualità nelle giocate dell’esterno. Che si unisce alla sua dirompenza fisica nell’attaccare lo spazio. I suoi tocchi sono 37 in 81 minuti. Per fare un confronto, Dimarco sull’esterno opposto è arrivato a 32 ma in 25 minuti di gioco in meno. Dumfries insomma non è stato sfruttato in impostazione, ma maggiormente come sfogo del gioco per risalire il campo. Ben 25 dei suoi tocchi infatti arrivati da metà campo in sù. 6 sono addirittura dentro l’area del Barcellona, più di chiunque altro in partita. Al suo attivo 14 passaggi, con un passaggio chiave diventato assist per l’1-0, e 2 tiri diventati 2 gol. Efficienza assoluta. Ma per nella gara dell’olandese troviamo anche 2 dribbling, un fallo subito, 4 duelli a terra vinti su 7, il 100% dei duelli aerei (5 su 5), un contrasto, 2 spazzate e una respinta. Un riferimento assoluto in fascia, sia a livello di importanza nel gioco che come influenza sullo stesso.