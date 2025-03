Nota tattica di Atalanta-Inter: Acerbi gioca da leader

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter: dopo Atalanta-Inter parliamo della prestazione di Acerbi.

PROVA DA LEADER – Atalanta-Inter era una partita che richiedeva una prestazione di spessore. Soprattutto dai leader della squadra. Tra questi, va senza dubbio sottolineato l’impatto di Acerbi. Un giocatore che fino al dieci febbraio sembrava totalmente perso per motivi fisici. Poi invece è tornato. E la sfida coi bergamaschi certifica non solo il suo ritorno, ma il suo ritorno ai massimi livelli.

AIUTO AL GIOCO – Che l’ex Lazio giochi titolare non è una notizia. Da circa un mese è tornato disponibile, ed è tornato a calcare il campo con continuità. Spendendosi anche come braccetto. Con l’Atalanta però serviva al suo posto. Questa è la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored:

Acerbi è stato presente nella prima costruzione, muovendosi praticamente in tutta la sua metà campo per sfuggire alla pressione e trovare spazi per aiutare i compagni. I suoi tocchi sono 63, terzo dell’Inter, con 40 passaggi realizzati all’88%, inclusi 3 lanci lunghi. Il centrale è stato spesso un tramite, per così dire, per far arrivare il pallone ai suoi compagni di reparto. Non a caso Bastoni risulta primo per tocchi e passaggi e Pavard secondo per passaggi. Ma dove ha fatto la differenza è nella sua specialità, il controllo dell’area.

SCERIFFO DELL’AREA – La prova difensiva di Acerbi è stata di altissimo livello. Sia per numero di interventi che per qualità in alcune singole giocate. Come numeri troviamo 2 recuperi, un contrasto, 3 intercetti, 4 spazzate, 9 respinte, 3 tiri bloccati, il 100% dei duelli a terra vinti (2 su 2) e 5 duelli aerei vinti su 8. Una copertura dell’area totale, marcando il capocannoniere della Serie A. Una presenza difensiva fondamentale. Ah, in tutto questo l’ex Lazio è anche quinto per km percorsi con 10,418. Una rinascita totale, fisica e tecnica.