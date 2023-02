Nota tattica di Bologna-Inter: Gosens unico a rispondere presente

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Bologna-Inter parliamo della prestazione di Gosens.



RISPOSTA SUL CAMPO – Bologna-Inter doveva essere la partita in cui avere delle conferme dai giocatori che contro il Porto avevano mostrato di poter dare nuove alternative a Simone Inzaghi. Di questi però uno solo ha risposto presente. Robin Gosens. Che schierato sulla sinistra almeno ci ha provato per tutta la partita a ribaltare un’inerzia decisamente negativa.

PRESENZA FISICA – Gosens ha giocato da titolare, prendendo il posto dell’assente Dimarco. Ed è rimasto in campo tutti i 90 minuti. Ecco la sua heatmap presa da WhoScored:

La sua presenza è andata letteralmente da area ad area. Mettendo in primo luogo in campo la corsa: primo per km percorsi con 13,182. Ed è stato forse il più continuo dell’Inter. In una gara difficile, condizionata anche dal meteo, Gosens è riuscito sempre a farsi vedere. Risultando tra i più pericolosi degli uomini di Inzaghi.

DA AREA AD AREA – Ecco la grafica dei suoi tocchi sempre da WhoScored:

In totale sono 69, terzo dell’Inter dopo Matteo Darmian e Marcelo Brozovic. I passaggi sono 51, realizzati solo al 69%. Al suo attivo anche 4 cross, 3 dribbling e 2 tiri, ma soprattutto 2 occasioni da gol e 2 passaggi chiave. Una gara non certamente perfetta quella di Gosens, ma una dimostrazione di presenza tecnica e mentale che i suoi compagni non hanno avuto.