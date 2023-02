Non solo Skriniar: Inter la difesa è da rifare, pronto un restyling

Milan Skriniar ormai andrà via a giugno sicuramente. Lo slovacco però non è l’unico che potrebbe salutare. A giugno potrebbe esserci un restyling in difesa.

DIFESA – Milan Skriniar saluterà (vedi articolo). È ormai certo l’addio dello slovacco a giugno a zero. Una perdita grave dal punto di vista tecnico ma anche economico. La situazione in difesa però è tutt’altro che tranquilla. A giugno infatti potrebbe partire a zero anche Stefan De Vrij. L’olandese andrà in scadenza a giugno, anche lui non ha ancora rinnovato. Non va poi dimenticato che Francesco Acerbi è all’Inter in prestito. Se si deciderà di confermarlo, dovrà essere riscattato. Rimangono Alessandro Bastoni, in scadenza nel 2024 e Danilo D’Ambrosio, vicino al rinnovo.

RESTYLING – Ecco che l’Inter si troverebbe dunque con minimo due difensori da sostituire, forse anche tre. Con una disponibilità economica limitata, guadagnare zero da queste cessioni non aiuta. Nomi come quelli di Giorgio Scalvini sono in questo momento inarrivabili. Si lavora infatti ad affari più semplici come Chris Smalling, che probabilmente si libererà a zero. Con pochi soldi, serviranno parecchie idee. L’impressione però è che agli addetti manchino delle idee nuove.

PRIMAVERA – Ogni estate si parla di aggregare qualche Primavera in prima squadra. Bisogna dare spazio ai giovani. Con questo spazio che si creerà in difesa si può pensare di aggregare qualche giovane alla prima squadra. La squadra allenata da Cristian Chivu sta lottando però nella parte bassa della classifica. La coppia di centrali titolare, Stefano Di Pentima e Alessandro Fontanarosa non sta certo brillando quest’anno. La Primavera è un altro settore in cui nerazzurri dovrebbero investire meglio.