Non solo la Juventus, nel mirino dell’Inter anche il tour de force di novembre

Simone Inzaghi non pensa solo alla Juventus. La partita dei bianconeri chiude un trittico complicato contro Roma e Young Boys. Allo stesso tempo però, proietta l’Inter in un mese difficile come quello di novembre.

DERBY – Se fino a domani alle 18 si penserà alla sfida contro la Juventus, da domenica sera l’Inter inizierà a pensare alla delicata trasferta in Toscana contro l’Empoli di Roberto D’Aversa. Simone Inzaghi sa bene che dovrà calibrare al massimo le forze in campo a San Siro contro i bianconeri per non rischiare di sbilanciarsi troppo e quindi mettersi in difficoltà sul lungo periodo. Domani anche la Juventus avrà qualche defaillance di troppo con l’infermeria abbastanza piena. Il tecnico dell’Inter proverà a puntare su Nicolò Barella, perno del centrocampo dell’Inter vista anche l’assenza pesante di Hakan Çalhanoğlu.

Inter, non solo la Juventus. Novembre complicato

TRASFERTA – La gara contro l’Empoli sarà quasi importante come quella contro la Juventus di domani sera. La trasferta toscana andrà a chiudere un tour de force che ha visto l’Inter giocare in maniera ristretta. I tanti infortuni come quello di Asllani e Zielinski, hanno proiettato i nerazzurri in un momento complicato che rischia di complicarsi ancora di più in caso non arrivassero punti importanti. Dopo la gara contro l’Empoli, i nerazzurri affronteranno in striscia Venezia e Napoli con la gara contro l’Arsenal in Champions League in programma a metà settimana.