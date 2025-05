Nicolussi Caviglia-Inter, tra presente e futuro. Le ragioni di Ausilio!

Hans Nicolussi Caviglia è uno dei registi che hanno maggiormente stupito nella stagione di Serie A che sta volgendo al termine: tra le squadre che lo stanno monitorando vi è anche l’Inter, che ha effettuato una prima mossa.

LA SITUAZIONE – Hans Nicolussi Caviglia è sul taccuino dell’Inter per l’estate. Il calciatore del Venezia rappresenta indubbiamente una delle note positive della stagione dei lagunari, grazie alla qualità da lui mostrata nella gestione del pallone e alla personalità mai mancata a prescindere dall’avversario fronteggiato. Ciò non è passato inosservato ai nerazzurri, che hanno deciso di effettuare dei primi passi concreti nell’ottica di un suo possibile ingaggio nella sessione estiva di mercato.

Nicolussi Caviglia, una crescita che non è sfuggita all’Inter

PRIMA AZIONE – Come riferito da Nicolò Schira, l’Inter ha inviato dei propri emissari allo Stadio Grande Torino per assistere dal vivo alla prestazione di Nicolussi Caviglia contro i piemontesi. Ad incidere sulla posizione dell’Inter, in questo scenario, è il forte apprezzamento del direttore sportivo dei nerazzurri Piero Ausilio per il centrocampista ex Juventus. Da questa base, i meneghini potrebbero provare a dialogare direttamente con il Venezia per provare a definire i termini di un accordo in estate.

LO SCENARIO – Quelli di Nicolussi Caviglia e Samuele Ricci, centrocampista consacratosi in questa stagione al Torino, sono i nomi seguiti con maggior interesse dai nerazzurri per la propria cabina di regia. Con Kristjan Asllani sempre più in discussione, i nerazzurri potrebbero dare un nuovo volto al proprio centrocampo. Affiancando ad Hakan Calhanoglu una figura potenzialmente in grado di seguirne le orme in maglia Inter.